Achilles-voetballer Rachid Traoré maakt nieuwe start na verblijfsvergunning

Gevlucht uit Burkina Faso

Traoré. is inmiddels 26 jaar. Op z'n zestiende vlucht hij uit het West-Afrikaanse Burkina Faso. Z'n beide ouders leven dan al niet meer. Maar omdat Burkina Faso een zogenaamd 'veilig land' is, mag Traoré niet in Nederland blijven.

Er volgen verschillende acties om de voetballer in Nederland te houden. Maar desondanks moet hij zich in 2016 toch melden bij het vertrekcentrum in Ter Apel om zich voor te bereiden op een terugkeer naar z'n geboorteland. Maar omdat ze hem daar ook niet erkennen, wordt hij uiteindelijk op straat gezet.

Verblijfsvergunning

De paniek is groot als hij begin 2017 even helemaal van de radar verdwijnt. De zaak krijgt veel media-aandacht, ook landelijk. Het wordt uiteindelijk een zaak van advocaten en in september 2020 krijgt Traoré alsnog een tijdelijke verblijfsvergunning. De voetbalclub in Assen bleef hem steunen. En tot op de dag van vandaag is hij daar dankbaar voor.

"Hier voel ik me echt thuis", vertelt de 26-jarige middenvelder. "Ik ben blij met de jongens. Het is gewoon een gezellige club en Achilles heeft heel veel voor mij gedaan. Daar ben ik trots op. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen dat voor mij zouden doen. Daar ben ik heel blij mee."

Z'n teamgenoot bij Achilles, Wouter van der Molen, merkt dat Rachid is veranderd nadat hij twee jaar geleden z'n verblijfsvergunning heeft gekregen. "Hij is wat vrolijker omdat hij minder onzekerheid heeft. Hij gaat hartstikke leuk mee met de groep."

In 2025 kan Traoré een permanente verblijfsvergunning krijgen. Met een diploma op zak en een toereikend en duurzaam inkomen lijkt dat een formaliteit.

Stadsderby