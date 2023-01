Hennie Lensink (71) uit Dalen is op weg naar zijn honderdste marathon

'Heerlijk gevoel'

Inmiddels hangen er 724 medailles in de bijkeuken in Dalen. Naast herinneringen aan de 91 marathons liep hij ook kortere afstanden, trails en obstacle runs. Maar z'n eerste grote serieuze doel was de 4 Mijl van Groningen. Hij trainde er drie maanden voor.

"Dat voelde eerst heel zwaar. Maar uiteindelijk heb ik die zes kilometer toch in veertig minuten kunnen lopen en dat gaf gewoon een heerlijk gevoel", vertelt Lensink.

'Ik was helemaal stuk'

Lensink had daarvoor twintig jaar niet gesport. Maar na de 4 Mijl sloot hij zich aan bij de loopgroep van Coevorden en Dalen (CODAC). Hij viel twintig kilo af en een jaar later liep hij z'n eerste marathon in Amsterdam.

"Na 35 kilometer dacht ik: ik loop hem uit op karakter. Maar dit is m'n eerste en m'n laatste marathon, ik doe dit echt nooit meer, ik was helemaal stuk", herinnert Lensink zich.

Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. "Je krijgt toch een bepaald virus als je hardloopt. Toen gingen leden van de hardloopgroep zich inschrijven voor Rotterdam. En ik zei: oké ik ga mee, maar als het weer niet gaat, dan is het écht m'n laatste. Maar ja, het is nooit m'n laatste geweest", lacht Lensink.

Landelijke media

De grote ommezwaai in z'n leven blijft niet onopgemerkt. Lensink haalt de landelijke media. Via De Telegraaf en het tv-programma Beau mag hij ook aanschuiven bij Jinek.

De 71-jarige kilometervreter eet gezond, maar volgens eigen zeggen wel 'normaal'. Hij gebruikt geen pilletjes en gaat naar de sportschool voor krachttraining en bokslessen. Hiermee compenseert hij het spierverlies dat automatisch optreedt als je ouder wordt.

Marathons uitgekozen

Voor dit jaar heeft hij z'n marathons al uitgekozen. "Rotterdam is in april, een week later loop ik met mijn kleindochter bij het meer van Annecy in Frankrijk en in september gaan we met de loopgroep naar Odense in Denemarken."