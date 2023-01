Meerdere versterkingen op komst voor FC Emmen: 'Dat kunnen er twee zijn, maar ook vijf'

VOETBAL - FC Emmen gaat zich de komende dagen nog flink versterken. Dat zegt Ronald Lubbers in FC Emmen Rood Wit, het wekelijkse programma op TV Drenthe over de Drentse eredivisieclub.

"Dat kunnen twee spelers zijn, maar ook vijf. Alles valt of staat uiteindelijk met de kwaliteit. Bovendien is het ook goed mogelijk dat we onze selectie aanvullen met spelers, die we halen met het oog op de langere termijn." Eén van die spelers is Dennis Vos , die FC Emmen graag per direct wil overnemen van Jong PSV. Voor de 21-jarige linksbenige verdediger ligt er in Emmen een meerjarig contract klaar.

Lubbers sluit ook het huren van enkele spelers niet uit. "Het is heel simpel. We moeten een tweesporenbeleid voeren op dit moment. Enerzijds willen we dit seizoen overleven in de Eredivisie, maar de blik is uiteraard ook gericht op de toekomst."

'De houdbaarheidsdatum van Lukkien is zeker nog niet verstreken'

In het gesprek met Lubbers gaat het ook over trainer Dick Lukkien, die in de winterstop aangaf binnen afzienbare tijd (in januari nog) met de clubleiding om tafel te gaan over zijn toekomst. Dat specifieke gesprek is er nog niet geweest, al heeft Lubbers, ruim voor de winter, al eens aangegeven wel verder te willen met de Veendammer.

"Maar op dit moment heeft de korte termijn prioriteit", aldus Lubbers. "Nadat de transferwindow is gesloten gaan we ons daar mee bezighouden. Nee, er is nog geen deadline gesteld aan Dick, maar die kan er zeker gaan komen. Dat lijkt me logisch als we ons meer en meer gaan richten op het volgend seizoen."