Competitieduel van kansrijk Hurry-Up is verzet

Doordat zowel Nederland als België in de hoofdronde van het wereldkampioenschap heeft gespeeld, worden enkele competitiewedstrijden in de BENE-League verzet. Beide landen speelden maandagavond voor het laatst op het WK en de competitieleiding gunt internationals langer rust.

Bij de opponent van Hurry-Up waren Belgen Arber Qerimi en Arthur Hove actief op het eindtoernooi in Polen en Zweden. Niet morgen, maar donderdagavond 2 februari treffen de Zwartemeerders over de grens de WK-gangers.

Twee dagen later ontvangt Hurry-Up in eigen huis titelhouder LIONS. Met nog vijf speelrondes te gaan staan de oranje-zwarten op één punt van de vierde plaats. Na 22 competitiewedstrijden speelt de top-4 in het finaleweekend om het kampioenschap in de BENE-League.