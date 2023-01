Lees terug: Tandeloos FC Emmen verliest in Waalwijk

Eerder dit seizoen speelde Joseph Oosting, de coach van RKC, al in zijn geboortestad. De geboren Emmenaar wist toen met zijn ploeg een punt mee te nemen uit de Oude Meerdijk. Die wedstrijd eindigde toen in een 1-1 gelijkspel door een goals van Lucas Bernadou en Julen Lobete. Bij winst komt FC Emmen op één punt achterstand te staan op RKC Waalwijk. Volg de wedstrijd hier via ons liveblog of luister op Radio Drenthe.