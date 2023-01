Liveblog RKC Waalwijk - FC Emmen

Weet FC Emmen de goede lijn na afgelopen dinsdag door te zetten tegen RKC Waalwijk. De Emmenaren stuntten eerder deze week door PSV met 1-0 te verslaan. Sinds die wedstrijd staat FC Emmen voor het eerst in maanden boven de degradatiestreep, maar dat lijntje is erg dun: FC Emmen heeft vijftien punten en staat daarmee 15e. De hekkensluiter is FC Groningen met twaalf punten.

De selectie

Aanwinst Darfalou zit voor het eerst bij de selectie. Hij werd twee weken geleden al aangekondigd, maar het papierwerk was nog niet op orde. Dat is inmiddels wel het geval en daarom mag hij eindelijk gaan spelen voor de ploeg van Dick Lukkien. Ten opzichte van dinsdag is Rui Mendes niet aanwezig. Hij raakte tegen PSV geblesseerd na een tackle van Mauro Junior en moet minimaal twee maanden toekijken.

Eerder dit seizoen