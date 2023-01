Belangrijke zege HZVV bij hekkensluiter d'Olde Veste

VOETBAL - HZVV heeft het gat naar de onderste plekken in de Vierde Divisie vergroot door met 1-3 te wonnen bij d'Olde Veste. In Steenwijk waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar sprongen de Hoogeveners een stuk effectiever om met de kansen. HZVV klimt door de zege naar de 13e plaats en het gat naar de rechtstreekse degradatieplaatsen is nu vier punten.

Jaap Scholing stond vandaag aan het roer van de Hoogeveens formatie. Na het ontslag van trainer Rick Mulder is hij als assistent doorgeschoven naar hoofdtrainer en vanaf volgende week vervult hij deze functie samen met Harold Brunsting.

Weinig vermaak in eerste helft

De wedstrijd begon met een grote schrik, nadat een aanvaller van d'Olde Veste en HZVV-keeper Rodney Rosink stevig met elkaar in botsing kwamen. Met name Rosink bleef lang op het veld liggen, maar hij kon de wedstrijd toch vervolgen.

Erg vermakelijk was de eerste helft niet. Beide ploegen probeerden wel te voetballen, maar het ontbrak aan finesse in de laatste fase van de aanval. Er was dan ook een eigen doelpunt nodig om de scoren op te breken. Een vrije bal van HZVV'er Jan Hup belandde ongelukkig op het hoofd van Jason Huisman, die de bal achter zijn eigen keeper werkte, 0-1.

Buiten een scherpe bal van Kelly João, die tussen een schot en een voorzet in zat, kon HZVV in de eerste helft weinig potten meer breken. De dreiging van de thuisploeg kwam met name van voorzetten, die door de Hoogeveense verdediging makkelijk weggewerkt konden worden.

Scherper HZVV

HZVV kwam beter uit de kleedkamers en zocht gelijk de aanval. Een vlammend schot van João werd nog spectaculair gestopt door Tom Holleboom. Enkele minuten later moest de keeper van de thuisploeg de bal wel uit het net vissen. Een corner van Tim Mulder werd door Alex Zomer terug gekopt, waarna Sander Dzemidzic de bal vanuit de draai fraai binnen schoot. 0-2.

D'Olde Veste reageerde fel op deze tegentreffer en begon nadrukkelijker de aanval te zoeken In de 65e minuut resulteerde dit in de aansluitingstreffer. De HZVV-verdediging zag er niet goed uit, want Tom Kisjes kon vanaf vijf meter de bal vogelvrij binnen koppen.

Beslissing door João

De druk van de thuisploeg zakte wat in en nadat Jan Hup een aanval met een sliding onderschepte, lanceerde hij Kelly João. De snelle aanvaller kon alleen op de keeper af, omspeelde de doelman en besliste de eindstand op 1-3.