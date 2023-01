Monsterzege voor DZOH, Noordscheschut gaat thuis onderuit

VOETBAL - DZOH-trainer Marc van Meel vond de uitslag misschien iets 'geflatteerd', maar zag zijn ploeg op eigen veld met 6-1 winnen van vv Heerenveeen. Noordscheschut, de andere Drentse club in de 1e Klasse E, ging thuis met 1-2 onderuit tegen Quick'20 uit Oldenzaal. DZOH staat op de ranglijst nu nog één punt achter de Schutters (18 om 19).

"Het ging niet makkelijk", stelt Van Meel na de ruimte overwinning. "Wij wisten dat we tegenover een ploeg stonden die goed kon voetballen, maar daardoor wel kwetsbaar was met de ruimte in de rug." DZOH wist optimaal te profiteren van de kwetsbaarheden van vv Heerenveen.

Na twintig minuten zette Emiel de Vries de Emmenaren vanuit een corner op voorsprong en de ploegen gingen ook met 1-0 de rust in. Vlak na rust verdubbelde Max Heijnen de voorsprong voor de thuisploeg, maar hier konden ze niet lang van genieten. Twee minuten later maakte Bram Duijker namelijk de aansluitingstreffer voor de Friezen.

Zes doelpuntenmakers

Met nog tien minuten op de klok stond het nog steeds 2-1 voor DZOH, maar vanaf dat moment begon de doelpuntenmachine te lopen, mede door de sterke invalbeurt van Farid Boughaleb. In de 81e minuut behield hij het overzicht en bediende hij Bjorn Jansen, die de 3-1 kon maken.

In de slotfase kwamen daar, met name door vlotte counters van de Hoogeveners, nog drie treffers bij. De 4-1 kwam op naam van oud FC Emmen-speler Anco Jansen, Boughaleb benutte een strafschop die hij zelf had versierd en Dylan van der Scheer, de zesde verschillende doelpuntenmaker, zette de eindstand op 6-1.

Frustrerende nederlaag voor Noordscheschut

Quick'20, de ploeg die vorige week met 3-0 te sterk was voor DZOH, pakte vandaag ook drie punten tegen een Drentse opponent. Het spelbeeld in Noordscheschut zou echter een andere uitslag doen vermoeden. "Zeker op basis van de tweede helft hadden wij een punt verdiend", aldus Noordscheschut-trainer Berry Zandink.

"Wij begonnen goed en probeerden zo hoog mogelijk druk te zetten", vertelt Zandink. De bezoekers uit Oldenzaal kwamen hierdoor niet goed in hun spel en de 1-0 van Noordscheschut na zeven minuten was dan ook terecht. Mees Vos zette strak voor, waardoor een verdediger van Quick'20 de bal achter zijn eigen keeper werkte.

De Schutters zagen echter hun tegenstanders binnen een minuut langszij komen. Door een slordige breedtepass op het middenveld kon Quick'20 snel counteren. Jip Kemna zette de 1-1 op het scorebord. "Het leek er ook op dat wij met 1-1 de rust in zouden gaan", dacht Zandink. Maar vlak voor rust sloeg Kemna wederom toe en ook dit keer ging er een slordige pass op het middenveld aan vooraf, 1-2.

Offensief

In de tweede helft was Noordscheschut oppermachtig en kwamen de bezoekers bijna niet van hun eigen helft. De bal wilde er alleen niet meer in voor de thuisploeg. Mees Vos kwam een teenlengte tekort om een voorzet binnen te werken en daarnaast zag de scheidsrechter niet dat Nick Koster in het strafschopgebied omver werd getrokken. Daardoor verloren de Schutters voor de tweede week op rij met 2-1.