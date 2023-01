Sudosa-Desto verslaat topploeg met 3-0 en is weer volop in de race om play-offs

VOLLEYBAL - Twee weken geleden leken de kansen voor Sudosa-Desto te zijn vervlogen om de play-offs om het kampioenschap te behalen. Vanavond wonnen de Assenaren overtuigend met 3-0 (25-21, 25-23 en 25-23) van meervoudig Eredivisiekampioen Sliedrecht Sport. Daardoor heeft Sudosa-Desto de play-offs opeens weer in het vizier.

De ploeg van trainer Erwin Sikkema en Mark Afman stijgt door de zege naar de vijfde plaats in de Eredivisie. De top 6 heeft recht op een plek in de play-offs om het kampioenschap. Sudosa-Desto heeft nu een voorsprong van drie punten op Zwolle (een wedstrijd minder gespeeld) en vijf op Voltena (twee wedstrijden minder gespeeld).

In de eerste set was de uitslag nog het grootste voor de thuisploeg. Halverwege de set pakten de dames een voorsprong van vier punten en deze gaven ze uiteindelijk niet meer weg, 25-21.

Twee spannende sets

De twee sets die volgden brachten meer spanning met zich mee. In de beginfase stond de thuisploeg steeds een aantal punten voor, maar halverwege de set trok Sliedrecht de stand gelijk, 14-14. De ploegen bleven enorm aan elkaar gewaagd en op 22-23 leek het er zelfs even op dat de bezoekers de set zouden pakken. Sudosa-Desto was veerkrachtig en haalde de tweede set binnen met een diep geslagen service (25-23).

In de derde set leek Sliedrecht snel het hoofd te buigen. Sudosa-Desto liep uit naar een 9-3, en uiteindelijk een 19-12 voorsprong. Op 20-15 was de overwinning binnen handbereik, maar Sliedrecht begon toch nog wat tegenstand te bieden. De bezoekers kwamen nog dichtbij, maar echt in de problemen kwam de Asser formatie niet meer, 25-23.

Twee cruciale wedstrijden