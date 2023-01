Sudosa-Desto verslaat vijfvoudig landskampioen en is weer volop in de race om play-offs

De tweede set was een stuk spannender. In de beginfase stond de thuisploeg steeds een aantal punten voor, maar halverwege de set trok Sliedrecht de stand gelijk, 14-14. De ploegen bleven enorm aan elkaar gewaagd en op 22-23 leek het er zelfs even op dat de bezoekers de set zouden pakken. Sudosa-Desto was veerkrachtig en haalde de tweede set binnen met een diep geslagen service (25-23).

In de derde set leek Sliedrecht snel het hoofd te buigen. Sudosa-Desto liep uit naar een 9-3, en uiteindelijk een 19-12 voorsprong. Op 20-15 was de overwinning binnen handbereik, maar Sliedrecht begon toch nog wat tegenstand te bieden. De bezoekers kwamen nog dichtbij, werkten drie matchpoints weg, maar de vierde werd wel verzilverd door het Drentse team: 25-23.

Voor Sudosa-Desto staan er nog twee cruciale wedstrijden op het programma. Op 8 februari komt Friso Sneek op bezoek. Deze ploeg staat derde in de Eredivisie en is nagenoeg zeker van een plek in de play-offs. Drie dagen later staat de uitwedstrijd tegen Apollo, de nummer twee, te wachten. De formatie uit Borne is al zeker van het toetje na de reguliere competitie.