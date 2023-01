Olhaco en Sudosa-Desto winnen beide hun uitwedstrijd ruim

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto blijft volop in de race om de ereplaatsen in de Topdivisie van het volleybal. Vandaag werd met 1-3 (17-25, 20-25, 25-20 en 24-26) gewonnen bij Madjoe en houden ze de aansluiting met koploper Keistad. Olhaco had ook een eenvoudige middag en won met 0-3 bij EVV (20-25, 17-25 en 19-25).