DOS'46 moet meerdere erkennen in koploper PKC

KORFBAL - Even leek het erop alsof er een stunt zou plaatsvinden in Nijeveen. DOS'46 ging namelijk met een 13-11 voorsprong de rust in tegen PKC, dat eerste staat in de Korfbal League. In de tweede helft kwam DOS'46 er alleen niet meer aan te pas en werd uiteindelijk met 19-26 verloren.

DOS'46 moest het vandaag doen zonder Mart Vrieling en topscorer Christian Dekkers. Voor hun in de plaats stonden Thomas Visser en Max Malestein in het veld. En met name de laatstgenoemde zorgde voor een berg aan energie aan Nijveense zijde in de eerste helft.

De wedstrijd begon gelijkwaardig en tot 3-3 kon DOS'46 relatief eenvoudig meekomen met de opponent uit Papendrecht. Na een minuut of tien gingen de schoten van PKC er alleen steeds makkelijker in, waardoor de bezoekers konden uitlopen naar een 5-9 en 6-10 voorsprong.

Vanaf 6-10 nam de thuisploeg, gedragen door de Nijveense supporters, het heft in handen. Door zes treffers op rij draaide de ploeg van Henk Jan Mulder de wedstrijd volledig om en ging het uiteindelijk rusten met een 13-11 voorsprong.

Overklast

De energie die DOS'46 voor rust in de wedstrijd stopte, lieten ze in de tweede helft niet zien. Binnen enkele minuten was het PKC dat de voorsprong weer te pakken had en de DOS'46 wist in de tweede helft nog maar zes treffers te maken. PKC maakte er 15, waardoor zij de wedstrijd uiteindelijk met 19-26 wonnen.

Eline van Veldhuisen was wederom de topschutter bij DOS'46 vanavond. Zij maakte er vier. Fardou de Boer, Leander Zwolle en Max Malestein waren alle drie goed voor drie treffers.