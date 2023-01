Unitas deelt punten met tweede team E&O/Hurry-Up, grote zege dames E&O

HANDBAL - De dames van E&O hebben een eenvoudige zege geboekt op DSS uit Heemskerk. In Emmen werd er met 35-20 gewonnen. Het Drents onderonsje tussen Unitas uit Rolde en het tweede van E&O/Hurry-Up eindige gelijk, 22-22.

Op voorhand was het combinatieteam de grote favoriet in deze wedstrijd. E&O/Hurry-Up staat namelijk derde in de 1e Divisie en strijd met V&L en Aristos mee om het kampioenschap. Unitas, dat achtste staat, kon echter goed meekomen met de provinciegenoot en Roldenaren sleepten uiteindelijk een punt uit het vuur, 22-22.