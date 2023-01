ACV wint noordelijke derby van Harkemase Boys

VOETBAL - In de Noordelijke derby tussen ACV uit Assen en Harkemase Boys, heeft de Drentse ploeg aan het langste eind getrokken. Op het Catawiki sportpark werd het 2-1 voor de thuisploeg, Pascal Huser maakte beide treffers en werd tevens uitgeroepen tot man of the match. Vanaf de 56e minuut speelde ACV met een man meer, na rood voor verdediger Achuna.

Met deze drie punten blijft de ploeg uit Assen op een tweede plaats staan in de Derde Divisie zaterdag met 39 punten uit 20 wedstrijden. GVVV uit Veenendaal is lijstaanvoerder met 41 punten uit eveneens 20 wedstrijden.

Vroege voorsprong

Twaalf minuten had de ploeg van trainer Ruud Jalving nodig om op voorsprong te komen. Via de linkerkant wist Niels Grevink de bal voor te geven op Pascal Huser, die deze wedstrijd als diepe spits fungeerde wegens het ontbreken van Giovanni Zwikstra, en zijn ploeg op een 1-0 voorsprong schoot. Het was sowieso even schuiven voor Jalving, want naast Zwikstra ontbrak ook Steyn Strijker wegens een schorsing. Ondanks dat beide ploegen in de eerste vijftien minuten aantrekkelijk spel op de mat legden, ontbrak het na de openingsgoal aan echt grote kansen. ACV zag een goal afgekeurd worden wegens buitenspel en Harkema wist spits Beimers niet in kansrijke positie te brengen. Toch was het ACV dat vlak voor rust de score verdubbelde. Ditmaal wist de opkomende Jaap van Dijken de bal bij Huser te krijgen, 2-0.

Over de streep

De tweede helft begon flitsend, maar niet aan de kant van ACV. Het was Harkema dat zichzelf terug in de wedstrijd schoot via Milan de Koe. De spanning zou daarmee volledig terug kunnen keren in de wedstrijd, maar nog geen minuut later was het Iloba Achuna die een overtreding maakte op Grevink en het veld kon verlaten met direct rood. ACV bewees daarna dat het niet altijd makkelijker voetballen is tegen tien man. Het had moeite kansen te creëren en liet zichzelf terug drukken op eigen helft. Grote kansen creëerde Harkema echter ook niet meer en zo eindigde de wedstrijd in 2-1.