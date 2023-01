LTC wint voetbalgevecht van Achilles 1894 door wondertreffer De Jonge

VOETBAL - De Asser stadsderby in de Tweede Klasse L tussen LTC en Achilles 1894 is gewonnen door de thuisploeg. De groenhemden staan veel lager op de ranglijst dan Achilles 1894, stonden na een half uur zelfs met 0-2 achter, maar de remontada was uiterst knap: 3-2.

Beide Asser ploegen hadden voorafgaand aan de wedstrijd de punten hard nodig. Achilles 1894 in de strijd om de bovenste plaatsen en LTC om weg te komen uit de onderste regionen.

De beginfase was overduidelijk voor Achilles 1894. Het eerste schot van Ferdi Hidding was nog een makkelijke prooi voor LTC-doelman Jelle van der Veen, maar bij de tweede kans voor de bezoekers was hij kansloos. Remy Klaassens was de doelpuntenmaker: 0-1. De wedstrijd leek na een half uur helemaal in kannen en kruiken voor de roodhemden toen Mart Oosting de 0-2 maakte.

LTC richt zich op

Daarna kwam LTC eindelijk in zijn spel en begon het ook met aanvallen. Na een half uur spelen maakte oud-Achilliaan Romano Djababoe de aansluitingstreffer.

In de tweede helft trok LTC het duel meer en meer naar zich toe, geruggesteund door een snelle gelijkmaker. In de 53e minuut schoot Imre de Jonge de 2-2 binnen. Kort na die gelijkmaker had De Jonge ook de 3-2 op zijn schoen, maar die inzet ging voorlangs.

Achter het standbeen

Kans nummer drie voor De Jonge bleek vervolgens de beslissing en hoe? Richard Mulder gaf de voorzet en De Jonge schoot de bal achter het standbeen langs tegen de touwen: 3-2. Achilles 1894 probeerde daarna nog te redden wat er te redden viel, maar tevergeefs.

Samenvatting in Onze Club