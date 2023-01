LTC wint voetbalgevecht van Achilles door wondertreffer De Jonge

VOETBAL - De Asser voetbalderby in de Tweede Klasse L tussen LTC en Achilles 1894 is knap gewonnen door LTC. De groenhemden staan veel lager op de ranglijst dan Achilles en stonden zelfs met 0-2 achter, maar de remontada was uiterst knap: 3-2.

Beide Asser ploegen hadden voorafgaand aan de wedstrijd de punten goed nodig. Achilles omdat ze zich willen handhaven in de top van de Tweede Klasse L. LTC omdat ze juist weg willen blijven van de gevarenzone. De groenhemden staan op de tiende plek met tien punten terwijl tegenstander Achilles derde staat met twintig punten.

De beginfase was overduidelijk voor de gasten. Het eerste schot van Ferdi Hidding was nog een makkelijke prooi voor doelman Jelle van der Veen. Daarna was het wel raak toen na een mooie aanval Remy Klaassens verdiend de 0-1 maakte. De wedstrijd leek zelfs in kannen en kruiken toen Mart Oosting ook de 0-2 maakte.

LTC richt zich op

Daarna kwam LTC eindelijk in zijn spel en begon het ook met aanvallen. Na een half uur spelen maakte Romano Djababoe de aansluitingstreffer. Na een energiek eerste half uur waren er daarna geen kansen meer te noteren, maar LTC was niet van plan om de punten zomaar aan Achilles 1894 te laten.

In de tweede helft waren de rollen ineens omgedraaid. Nu was LTC ineens de bovenliggende partij. Binnen zes minuten was daar de gelijkmaker van Imre de Jonge. Daarna was De Jonge opnieuw dichtbij een treffer, maar hij schoot voorlangs.

Achter het standbeen