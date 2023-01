FC Klazienaveen begrijpt woord 'titelstrijd' het best

Één belangrijke tweede bal voor rust was voor FC Klazienaveen vanmiddag genoeg koploper ZZVV te kloppen. Door de 1-0 zege is de thuisploeg weer helemaal terug in de titelstrijd van de derde klasse D.

Na twintig minuten opende Aron Brinks namens FC Klazienaveen de score. Toen scheen de zon nog. Eenmaal duister in Klazienaveen bleek de 1-0 van de sterke aanvaller van de zwart-gouden de enige en beslissende.

Voorafgaand aan de topper in de derde klasse D had ZZVV nog een voorsprong van vijf punten op de runner-up. Op het moeilijk bespeelbare gras van FC Klazienaveen konden de gasten uit Zuidwolde, in de eerste elf competitieduels goed voor liefst 53 goals, maar moeilijk combineren.

Aanvoerder Kroeze

FC Klazienaveen twijfelde geen moment en gooide zich in ieder duel. "We hebben 'bokkie' voor elkaar gestaan vandaag", glundert de winnende aanvoerder Stan Kroeze na de zoete overwinning op ZZVV. Bij de bezoekers viel topschutter Jovanni van Dijk na een uur spelen ook nog eens uit met een hamstringblessure.

"Bijna iedere tweede bal was voor FC Klazienaveen", geeft trainer/coach van ZZVV Hans Slenders na de nederlaag toe. "Qua verliespunten staat FC Klazienaveen er nu zelfs beter voor. In de tweede seizoenshelft komen ze nog in Zuidwolde op bezoek."

31 om 29 punten