Fik schiet Emmen naar broodnodige zege bij buurman SVBO

VOETBAL - De derby in de 1e Klasse E zondag tussen SVBO en vv Emmen is gewonnen door de uitploeg. Het werd 0-1. Djairo Fik werd de matchwinner voor de hekkensluiter, die van vijf naar acht punten gaat. Na elf van de 24 wedstrijden is het gat naar de veilige 9e plaats is drie punten.