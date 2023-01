Fik schiet Emmen naar een broodnodige zege

VOETBAL - De derby in de 1e Klasse E tussen SVBO en vv Emmen is gewonnen door de uitploeg met 0-1. In Barger-Oosterveld werd een wedstrijd gespeeld waarin het leek dat de eerste ploeg die scoorde ook zou winnen. Dat bleek te kloppen. In de zeventigste minuut was Djairo Fik de matchwinner. De zege was voor Emmen broodnodig, want het blijft in de onderste regionen van 1E.

Op papier leek SVBO de favoriet. Niet alleen won het begin januari het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. Ook staat het op de zevende plek in de 1e Klasse E en is het daarmee de best geklasseerde ploeg van Drenthe in die klasse. Emmen had een zege meer dan nodig, want de ploeg van trainer Kevin Waalderbos was voor dit treffen de hekkensluiter.

SVBO-doelman Lennon Ebeltjes begon de wedstrijd met extra veel zelfvertrouwen, want hij kopte vorige week in extremis SVBO naar een punt. In de beginfase moest hij ook van de goalies het meeste aan de bak, want in de eerste helft waren vooral kansen te noteren voor Emmen. Maar de schoten van Tim Aalderink, Djairo Fik en Bart-Jan Braams gingen of naast of in het zijnet.

Tweede helft krijgt wel een doelpunt

De wedstrijd had een doelpunt nodig. Zoveel was wel duidelijk, maar die liet lang op zich wachten. Toch was de 0-1 van Djairo Fik wel erg welkom, want de wedstrijd zat redelijk op slot tot die tijd. Daarna kreeg Fik de kans op 0-2; hij omspeelde doelman Ebeltjes, maar Stefan Kuper haalde de bal knap van de lijn.