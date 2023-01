Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Goede resultaten voor de Drentse ploegen in de hoogste klassen van het amateurvoetbal. ACV behoudt de tweede plaats na een 2-1 overwinning in de Noordelijke derby tegen Harkemase Boys. HZVV doet ook goede zaken door met 1-3 te winnen bij d'Olde Veste in Steenwijk.