FC Emmen komt dramatisch begin niet te boven in Waalwijk: 2-0 nederlaag

VOETBAL - FC Emmen heeft de geweldige prestatie tegen PSV, afgelopen dinsdag, geen goed vervolg kunnen geven in Waalwijk. De Drentse ploeg ging, na een dramatisch begin, met 2-0 onderuit tegen RKC. Emmen stond na rust nog wel heel lang met een man meer op het veld, na direct rood voor Bel Hassani, maar creëerde nauwelijks kansen.

De enige echte kans was voor invaller Oussama Darfalou, die eindelijk speelgerechtigd was, maar bij zijn kopbal liep notabene Ole Romeny in de weg.

Door de nederlaag blijft FC Emmen steken op plek 15 in de eredivisie, met 15 punten uit 19 duels. Morgen kunnen twee ploegen over Emmen heen gaan. Cambuur is de eerste, als die ploeg weet te winnen van Fortuna Sittard en datzelfde geldt voor de winnaar van FC Volendam - FC Groningen.

Zonder Araujo en Mendes

FC Emmen startte in Waalwijk noodgedwongen met een gewijzigde opstelling, ten opzichte van het duel tegen PSV. Uiteraard was Rui Mendes niet van de partij nadat hij dinsdag uit de wedstrijd werd geschopt door Mauro Júnior, maar ook Miguel Araujo was niet ongeschonden uit het duel tegen PSV gekomen. Een spierblessure hield de Peruaan in Emmen. Met Michaël Heylen en Ole Romeny ving Lukkien het gemis van die twee op.

De oefenmeester van de Drentse club koos overigens wel voor dezelfde strategie als tegen PSV, dus met een soort 5-3-2 opstelling, waarbij Keziah Veendorp uitzakte naar links.

Dat verliep in het begin dramatisch. RKC startte furieus en kwam al na drie minuten op 1-0. Michiel Kramer tikte binnen, nadat Emmen de bal maar niet uit de eigen zestien kreeg. Emmen schrok wakker en trok ten aanval en werd drie keer dreigend. Het dichtst bij succes was Ahmed El Messaoudi, maar zijn schot ging net naast.

In de 28e minuut kwam de thuisclub op 2-0, notabene het tweede schot op de goal van Mickey van der Hart. Julian Lelieveld kreeg alle tijd van Julius Dirksen en schoot met een dropkick raak. Een forse tik op de kin voor FC Emmen, dat kort na die 2-0 misschien wel een penalty had moeten krijgen. Richairo Zivkovic werd aangetikt in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Hensgens zag er niets in. Kort na die actie was het klaar voor Zivkovic. Geblesseerd verliet hij het veld en kwam Oussama Darfalou.

Tweede nieuweling en rood