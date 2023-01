Jeroen Veldmate: 'Het mag nu wel een keer gaan knallen'

VOETBAL - Jeroen Veldmate, de captain van FC Emmen, was na afloop van het verloren duel in Waalwijk furieus over de prestatie van de Drentse club. "Het leek alsof we niet klaar waren voor het duel en het leek alsof zijn harder liepen dan wij. Op die manier vielen ook die doelpunten. Na een simpele één-twee lopen zij harder door dan wij, komt er een voorzet en hebben ze alle tijd en ruimte om een voorzet te geven én te scoren."

Volgens de centrale verdediger lag dat niet aan het gemis van Miguel Araujo. "Nee, dat vind ik veel te simpel. Het is ook niet de eerste keer dat ons dit overkomt na een goede prestatie. Ik vind het ongelooflijk dat we zo spelen na afgelopen dinsdag. Kennelijk lukt het ons niet als het uit ons zelf moet komen. In thuisduels worden we naar voren gestuwd en lukt het ons wel."