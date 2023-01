VOETBAL - De zondagvoetballers komen vandaag weer in actie. Bekijk hier tegen welke club je favoriete Drentse ploeg in actie komt.

In de 4e divisie A spelen twee Drentse clubs een uitwedstrijd. Hoogeveen reist naar Be Quick 1887, terwijl VKW het opneemt tegen De Zouaven, een kelderduel. Alleen Alcides speelt een thuiswedstrijd. De ploeg van trainer Wilco Niemer ontvangt in Meppel Westlandia.