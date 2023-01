Dick Lukkien: 'Dit heeft niets met afspraken te maken, maar met doen'

VOETBAL - Dick Lukkien begreep helemaal niets van de dramatische start van zijn elftal tegen RKC. Binnen drie minuten stond het 1-0 en tot overmaat van ramp bleek het tweede schot op de Emmen-goal na een half uur de 2-0. "We begonnen verschrikkelijk slecht aan de wedstrijd. Wat er mis ging? Je kan beter vragen wat er goed ging?

"Dit heeft helemaal niets met afspraken te maken, maar met doen. Je moet gewoon klaar zijn om een wedstrijd te spelen, maar dat waren wij duidelijk niet", vervolgt de oefenmeester. "We gaven de ballen zomaar weg en lieten hun, met name over onze rechterkant, zomaar lopen."

Op leven en dood

"We wisten dat we vandaag een belangrijke stap konden zetten richting de middenmoot. Daar was iedereen van doordrongen, maar misschien bracht dat wel extra spanning met zich mee. Bij RKC was het besef veel duidelijker aanwezig. Zij speelden op leven en dood. Kijk alleen maar eens naar die situatie kort na rust, toen Keziah Veendorp wilde schieten en zijn dat voorkwamen met een sliding. Dat heb ik bij ons niet gezien en dat is heel kwalijk."

'Het moment op 2-1 was er, totdat Ole besloot om Oussama van de sokken te lopen'