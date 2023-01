Tibor del Grosso wint laatste wereldbekerwedstrijd

In Frankrijk krijgt hij tegenstand van drie Belgen. Twee ronden voor de finish pakt Del Grosso de leiding over in de wedstrijd. Die houdt hij vast, maar de verschillen blijven klein. Met een seconde verschil wint Del Grosso het goud in de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Witse Meeussen wordt tweede en de derde plaats is voor Emiel Verstrynge.

Del Grosso sluit het wereldbekerseizoen als tweede af. De Belg Thibau Nys - de zoon van Sven Nys, een van de beste veldrijders aller tijden - wint de wereldbeker. Hij heeft de eerste vier wereldbekerwedstrijden gewonnen en was niet in Besançon, voor de vijfde wedstrijd. Voorafgaand aan de wedstrijd in Frankrijk stond Del Grosso op de derde plaats in het klassement, maar door de overwinning is hij voorbij gegaan aan Meeussen, die derde in het klassement is geworden.