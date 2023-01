Trainer Niemer van Alcides gooit stoel op grensrechter, wedstrijd gestaakt: 'Deed het niet expres'

Na afloop is Niemer schuldbewust. "We hadden net 2-2 gemaakt en daarna kregen wij een rode kaart. Ik had het gevoel dat we de wedstrijd konden winnen en toen scoorde Westlandia. Uit een soort reflex gooide ik de stoel weg uit de dug-out. Als daar een bal stond, had ik die weggetrapt. Maar voor onze dug-out stond ook de grensrechter. Ik had 'm helemaal niet gezien."

Excuses

Daarop besloot de scheidsrechter de wedstrijd te staken. "Ik heb direct mijn excuses aangeboden en gezegd tegen grens- en scheidsrechter dat het absoluut niet mijn bedoeling was. Ik was eigenlijk al van het veld afgelopen. Maar de hele wedstrijd was gelijk afgelopen", aldus Niemer.

En dat terwijl het geen grimmige wedstrijd was, vertelt Niemer. Alcides kwam op voorsprong door een doelpunt van Marnix Jager. Vlak voor rust kwam Westlandia op gelijke hoogte via Hidde van der Arend en daarna zelfs op voorsprong via Jeremy van Uunen. In de tweede helft kwam Alcides terug tot 2-2 via Nick Kuiper. Na een rode kaart van Jo Okenge scoorde de uitploeg.

Incident