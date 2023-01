VKW verliest ruim van directe concurrent De Zouaven

"Ik heb gisteren FC Emmen gezien. De woorden die trainer Dick Lukkien vertelde over zijn ploeg, was ook van toepassing op ons in de eerste helft. Het mag duidelijk zijn, Van Bolhuis was niet blij met de eerste helft. "We lieten onszelf veel te makkelijk opzijzetten waardoor de wedstrijd in de eerste helft al gespeeld is." Binnen 25 minuten was het al 2-0 via Alex Wagenaar en Rick Spaansen.