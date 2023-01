1E: Germanicus haalt uit tegen Dalfsen, GOMOS wint van Rolder Boys

De ploeg uit Coevorden haalde flink uit tegen Dalfsen. Grote man bij de thuisploeg was Reinier de Boer met maar liefst drie treffers. Toch scoorde Dalfsen de 0-1 in de eerste helft via Erik Koedijk. Germanicus scoorde daarna tweemaal via Milan van der Weide en De Boer. Na rust stond het snel 3-2. Eerst scoorde Nance Hoogeveen, daarna was het raak aan de andere kant. Daarna begon het prijsschieten via Van der Weide, Hoogeveen en tweemaal De Boer. Germanicus staat nu op de tiende plaats met 12 punten.