Hoogeveen wint bij Be Quick 1887 en kan volgende week koppositie pakken

VOETBAL - vv Hoogeveen deed goede zaken in de Vierde Divisie A. Het won uit bij Be Quick 1887 met 0-1. Daarmee klimt de ploeg van trainer Nico Haak naar de tweede plaats op de ranglijst, achter HBS dat met 2-1 won van VOC.

Hoogeveen-rainer Nico Haak vond het duel op het kunstgras in Haren een wedstrijd waarin de ploeg die het eerst zou scoren ook zou winnen. "Het was in de eerste helft echt een tactisch steekspel. in de tweede helft kwam er meer ruimte en nam het gevaar voor beide doelen toe. Be Quick kreeg een gigantische kans op 1-0, maar miste voor een leeg doel. "Als zij die hadden gemaakt, hadden ze ook gewonnen", erkende Haak.