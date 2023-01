Nieuwelingen FC Emmen balen van debuut, maar zien voldoende perspectief

VOETBAL - De twee nieuwste aanwinsten van FC Emmen, Oussama Darfalou en Dennis Vos, hadden hun debuut in het shirt van de Drentse club ongetwijfeld leuker voorgesteld. Toch waren beide spelers na afloop van het met 2-0 verloren duel in Waalwijk tegen RKC allesbehalve in een mineurstemming.

Linkervleugelverdediger Dennis Vos viel direct na rust in voor Julius Dirksen. De door PSV opgeleide speler trok een dag eerder - na dertien jaar bij de Eindhovense club - de Brabantse deur achter zich dicht. "We waren al een paar weken in gesprek, maar sinds afgelopen woensdag ging het ineens in een stroomversnelling. Vrijdag werd ik gekeurd, tekende ik een contract en trainde ik voor het eerst mee en een dag later speel ik al 45 minuten."

'Ik was toe aan een volgende stap, uit mijn comfortzone'