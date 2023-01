Heel de wereld kwam naar Assen om te darten, Nederlanders pakken titels

DARTS - Berry van Peer en Aileen de Graaf hebben de Dutch open darts op hun naam geschreven. Darters uit de hele wereld kwamen naar Assen, maar de titels blijven in Nederland.

Australië, België, Curaçao, Egypte, Duitsland, Griekenland, Hong Kong, Iran, Schotland, Suriname, Uganda en de Verenigde Staten. En zo kan nog wel even door worden gegaan.

Het grootste open dartstoernooi ter wereld zit erop. In Assen is de voorbijgaande dagen door zowel professionals als amateurs een gooi gedaan naar de zege. Meer dan 3.200 darters uit de hele wereld kwamen naar De Bonte Wever in Assen voor de Dutch Open Darts.