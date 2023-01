Zuidwolde verdubbelt puntenaantal, Hartman maakt hattrick en EHS'85 start nieuwe jaar in stijl

Marco Hartman was weer eens goud waard voor SV Pesse. De routinier van de wit-groenen maakte drie goals in het thuisduel tegen subtopper Oldeholtpade: 3-3. Het punt is belangrijk in de overlevingsstrijd van Pesse in de 2e klasse J. Met 12 punten uit 11 duels staat Pesse op plek 9, op een playoff-plek.