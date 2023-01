FC Emmen Podcast #21: 'Fans moeten eerste 24 uur na een wedstrijd geweerd worden van Twitter'

In de 21ste FC Emmen Podcast gaat het uiteraard over de pijnlijke nederlaag die FC Emmen leed bij RKC afgelopen zaterdag. Hoe kon dat, vier dagen na de sensatie tegen PSV, gebeuren? De Drentse club had een geweldige stap kunnen maken op de ranglijst, maar was niet bij de les in Waalwijk. "Een kwestie van scherpte", volgens Dick Heuvelman. "Een kwestie van organisatie", vond Theo ten Caat.

Hoe dank ook, FC Emmen gaf de punten in Brabant cadeau. Toch was Emmen, volgens Niels Dijkhuizen, niet zo kansloos als na afloop werd gesuggereerd. "Een duel wordt vaak beslist op momenten. En de momenten om toe te slaan waren er, ook al was Emmen dramatisch voor rust. Invaller Darfalou had gescoord als Romeny niet in de weg had gelopen en voor rust had Zivkovic een penalty moeten hebben."

De 'Martin Arends-show'

Tot ieders verrassing kreeg Niels Dijkhuizen bijval van scheidsrechter Martin Arends, die in de speciale (nieuwe) rubriek 'de Martin Arends-show' ook nog uitleg gaf over de rode kaart van RKC'er Bel Hasani en waarom de bal na die rode kaart toch in bezit bleef van de thuisclub.

