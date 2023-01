BMX'er Lieke van der Aa (13) krijgt dispensatie van KNWU voor juniorenklasse

BMX - Lieke van der Aa (13) uit Emmen heeft voor komend seizoen opnieuw dispensatie van de wielerbond KNWU gekregen. Om meer uitgedaagd te worden mag ze uitkomen in de juniorenklasse. Het gaat dan om de wedstrijden in de Nederlandse Topcompetitie die eigenlijk bestemd zijn voor meiden vanaf 17 jaar.

Afgelopen seizoen reed ze al in de Topcompetitie tussen meiden van 15 en 16 jaar en werd ze tweede in het eindklassement . Daarnaast pakte ze de Nederlandse en Europese titel in haar eigen leeftijdscategorie en won ze zilver op het wereldkampioenschap.

"We trainen iedere week met de ploeg. Komende zaterdag zitten we bijvoorbeeld in Wijchen. Ook gaan we eind deze maand drie dagen op trainingskamp naar het Franse Besançon", vertelt Van der Aa. "De ploeg verzorgt al het materiaal, de zaken zijn goed geregeld en plezier staat hier voorop."