Nick Bakker traint mee bij FC Emmen, blessure Zivkovic valt mee

De Groninger maakte in 2016 de overstap van FC Groningen naar FC Emmen, waarmee hij promoveerde naar de eredivisie en in 2021 ook weer degradeerde. Bakker vertrok toen naar sc Heerenveen, waarna hij na één seizoen tekende bij Al-Arabi in Saoedi-Arabië. Dat werd geen succes. Zonder ook maar één duel te spelen keerde hij begin september weer terug naar Nederland. Sinds die tijd zit Bakker zonder club.

Na het uitduel tegen RKC van afgelopen zaterdag werd gevreesd voor een flinke hamstringblessure voor Richairo Zivkovic, maar een paar dagen later blijkt het toch mee te vallen. De spits traint vandaag niet mee met de groep, maar meespelen in het duel van komende zaterdag, thuis tegen Vitesse, wordt niet uitgesloten.

Vandaag is de laatste dag van de winterse transferperiode. Ook in Emmen wordt nog het nodige verwacht. De eerste versterking lijkt Daishawn Redan te worden. De 21-jarige aanvaller wordt gehuurd van het Duitse Hertha BSC. De hoop was dat hij vandaag al zou kunnen meetrainen, maar het papierwerk is nog niet op orde.