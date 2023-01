Grand Prix-debuut Sem de Lange moet in de ijskast na zware blessure

MOTORCROSS - De revalidatie van motorcrosser Sem de Lange (18) uit Weiteveen gaat nog maanden duren. Bij een val tijdens een trainingskamp in Spanje, net voor de jaarwisseling, scheurde hij de kruisband van z'n rechterknie volledig af. Daarnaast heeft hij een afdrukbreuk in z'n scheenbeen en is er een stuk bot afgebroken.

"Afgelopen vrijdag ben ik voor het eerst geopereerd. Toen is alles in m'n knie schoongemaakt. Er zat ook een stuk kruisband dubbel, waardoor ik m'n knie niet goed kon buigen en strekken. Dat is nu verholpen. Nu moet ik aansterken voor de volgende operatie waarin ze m'n kruisband volledig gaan vervangen voor een nieuwe. Voor de revalidatie van die operatie staat normaal gesproken een half jaar", reageert De Lange.

Scan

Meteen na de val dacht hij in eerste instantie dat het allemaal wel meeviel. "Ik ben in Spanje niet naar een dokter gegaan. Ik dacht gewoon dat die dikke knie met rust wel weer over zou gaan. Dus ik heb de hele week in Spanje nog wat gelopen en proberen te fietsen en ik heb wat pijnstillers genomen", herinnert De Lange zich.

Pas op 13 januari werd er in Nederland een scan gemaakt waaruit de ernst van de situatie bleek. "Het vervelende is dat een kruisband alleen maar zorgt voor de stabiliteit in je knie. Ik moet nu even herstellen van die eerste operatie, maar ik kan daarna wel gewoon lopen en in theorie zou ik ook met een brace kunnen rijden. Maar je kunt het risico niet nemen dat er nog meer kapot gaat in die knie. Dus ik lig er een hele tijd uit", baalt hij.

Grand Prix-debuut