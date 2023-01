Maike van der Duin en Roy Eefting zijn beiden medaillekandidaten bij EK

BAANWIELRENNEN - Maike van der Duin (21) uit Assen en Roy Eefting (33) uit Emmen zijn door bondscoach Nick Stöpler geselecteerd voor het Europees Kampioenschap baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen.

Het is het eerste toernooi waar punten te verdienen zijn voor de kwalificatie van de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Maike van der Duin

Van der Duin krijgt het druk op het EK. Zij gaat starten op het omnium: een combinatieklassement van vier verschillende duuronderdelen. Vorig jaar oktober bij het WK in Frankrijk verraste ze nog met zilver in het eindklassement.

Daarnaast rijdt ze ook nog de scratch. Ook op die discipline won ze twee keer zilver op het wereldkampioenschap. Daarnaast zien we Van der Duin in Zwitserland ook nog in actie op de afvalkoers en de koppelkoers.

"Ze heeft er een aantal stages met haar wegploeg op zitten en daardoor was de focus minder op de baan gericht", laat bondscoach Nick Stöpler weten. "Ik weet niet of we mogen verwachten of ze net als op het WK op het omnium en de scratch opnieuw voor de medailles kan meedoen. Maar het zou mij aan de andere kant ook niet verbazen als ze zich wel volop in die strijd kan mengen, gezien de progressie die ze nog altijd maakt."

"Ik kijk ook uit naar de koppelkoers waarin Van der Duin met de ervaren Marit Raaijmakers uitkomt", gaat Stöpler verder. "Ik ben benieuwd wat er na de vijfde plek op het WK nu inzit voor deze twee."

Geen ploegenachtervolging voor vrouwen

Daarnaast maakte de bondscoach bekend dat er geen Nederlandse vrouwenploeg ingeschreven is voor de ploegachtervolging. Niet op dit EK en ook niet in het traject richting de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. Belangrijkste reden daarvoor is dat er onvoldoende perspectief is om in Parijs voor de medailles mee te doen.

Roy Eefting

Roy Eefting komt uit op het onderdeel scratch. "Van Eefting verwacht ik dat hij vol voor de winst kan gaan in Grenchen", laat bondscoach Stöpler weten. Eefting won vorig jaar bij het EK in München nog brons op deze discipline en in 2019 al eens zilver op het wereldkampioenschap.