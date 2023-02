Remo Slotegraaf heeft de smaak weer te pakken bij Jumbo-Visma

"Als daar waar je passie ligt helemaal niet goed loopt, dan doet dat wel wat met je. En dat is niet altijd leuk geweest. Het was gewoon een vervelend jaar. Maar ik heb er heel veel van geleerd. Als ik er nu op terugkijk, ben ik wel heel blij dat het gebeurd is."

Slotegraaf won dit seizoen al de kleine vierkamp om de Eindhoven Trofee, verbeterde zijn persoonlijke records. Daarnaast had hij een opvallend optreden, twee weken geleden, tijdens de marathon van Alkmaar. Daar kwam de langebaanschaatser uit Peize ineens als tweede over de streep.

"Het was in principe voor ons een soort van training. We hadden van tevoren met de ploeg wel besloten dat we ons goed wilden laten zien. Maar dat het zo zou uitpakken, had ik niet verwacht. Daar blijkt eigenlijk alleen maar uit dat ik er supergoed opsta en dat ik hartstikke in orde ben."