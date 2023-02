Broer en zus Smit volbrengen met glans Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

MARATHONSCHAATSEN - Broer en zus Chiel (24) en Nienke (26) Smit uit Zuidwolde hebben zichzelf woensdag overtroffen. Voor het eerst reden ze allebei de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer uit. En Chiel finishte, als eerstejaars A-rijder, verrassend als vijfde.

"Het was een goede race. In het begin had ik last van m'n heup, maar de benen voelden wel goed", blikt Chiel terug. "Ik kon me aardig goed schuil houden. Ik wil altijd wel graag, maar als je op de 200 kilometer goed wil finishen, moet je wel rustig aan doen. Maar op een gegeven moment gingen de mannen van Reggeborgh en dan weet je dat je mee moet. En dat ging op zich wel goed. Op het einde heb ik mezelf ook nog zoveel mogelijk gespaard om op het einde zoveel mogelijk over te hebben."

'Moe maar voldaan'

Ook Nienke kan uiterst tevreden terugkijken met de negentiende plaats. "Drie rondes voor het einde zat ik al aardig kapot. Maar de rest zat ook kapot, dus ik dacht: ik moet er gewoon bij blijven. Dan probeer je nog te sprinten voor wat je waard bent. Maar het was bij mij allemaal wel een beetje leeg. En uiteindelijk werd ik negentiende en heb ik voor het eerst de 200 kilometer uitgereden. Ik kijk er wel mooi op terug: moe maar voldaan."

Werken

In tegenstelling tot sommige collega's in het peloton werken de Smitjes allebei. Chiel verhuurt zichzelf als ZZP'er aan melkveebedrijven en zus Nienke werkt in het UMCG. Zij doet onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor lymfeklierkanker. Maar thuis in Zuidwolde gaat het vaak over schaatsen.

"Je gaat toch wat scenario's doorspreken wat er zou kunnen gebeuren", trapt Nienke af. "Het is leuk dat we allebei de pelotons kennen. We leven ook samen naar zo'n wedstrijd toe."

"Onze ouders zijn er ook altijd bij, dus die vinden het ook altijd mooi", gaat Chiel verder. "M'n andere zusje kijkt vanaf de bank mee. Zij vindt het ook mooi als wij hier goed rijden. Het is een mooie familieaangelegenheid."

ONK

Vorige week zondag, bij de strijd om het Open Nederlandse Kampioenschap over 120 kilometer - ook op de Weissensee - finishte Chiel al als twaalfde. De voortekenen waren dus goed. De vrouwen reden toen een wedstrijd over 80 kilometer en Nienke werd daar 29ste.