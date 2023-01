FC Emmen huurt Jeremy Antonisse van PSV

Antonisse speelt sinds 2010 in de jeugdopleiding van PSV en geldt als een groot talent. Hij speelde al 61 wedstrijden namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie en maakte op 26 januari 2021 uitgerekend op bezoek bij FC Emmen zijn debuut bij PSV in de Eredivisie.

"We waren nog op zoek naar aanvallende versterking", licht voorzitter Ronald Lubbers toe. "Jeremy is een speler met diepgang en hij kan iemand passeren. Bovendien heeft hij een goed schot in de benen. Al met al kunnen we hem voorin goed gebruiken."