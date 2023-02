Jaap Geerts krijgt op z'n 84e verjaardag tegel voor TT Walk of Legends

MOTORSPORT - Voormalig zijspancoureur Jaap Geerts uit Assen heeft op z'n 84e verjaardag zijn eigen bronzen tegel gekregen. De tegel zal deel gaan uitmaken van de wandelroute TT Walk of Legends, die over vijf jaar voltooid moet zijn.

"Dat vind ik geweldig, grandioos, hartstikke mooi", reageert Geerts. Onder valse voorwendselen werd hij naar Café Authentique in Assen gelokt. "Ik ben natuurlijk niet gek en ik heb de oren altijd goed open. En ik wist niet wát er was, maar wel dát er wat was."

Tussen Quartararo en Streuer

Net voor de TT van vorig jaar onthulde Fabio Quartararo de eerste tegel voor de TT Walk. De Fransman was op dat moment de regerend wereldkampioen in de MotoGP-klasse. Ook werd toen een tegel voor Piet van Wijngaarden onthuld. Hij won in 1925 de 500cc-klasse op de TT. Ook drievoudig wereldkampioen bij de zijspannen Egbert Streuer kreeg in september z'n eigen tegel.

"Daar hoor ik eigenlijk helemaal niet bij. Want die jongens gingen veel harder. Die Streuer helemaal", reageert Geerts bescheiden.

Grote namen

Bij de overhandiging van de TT-tegel aan Jaap Geerts waren grote namen uit de zijspansport aanwezig. Buiten Egbert Streuer en zijn zoon Bennie, die zelf nog altijd actief is in de sport, was ook Gérald de Haas van de partij. In de jaren negentig maakte hij furore als bakkenist van Egbert Streurer.

Carrière

Midden jaren 70 was Geerts vier jaar actief als zijspancoureur in het WK. Daarnaast werd hij twee keer Nederlands kampioen.

Debuut zijspannen Assen

Geerts kwam tijdens de TT van 1955 voor het eerst in contact met de zijspansport. Op het nieuwe circuit werd dat jaar voor het eerst met zijspannen gereden. In eerste instantie doet de caféhouder aan motorcross en grasbaanrace. Maar aangezien zijn vader toen in het bestuur van de motorclub zat, was het uiteindelijk niet vreemd dat hij op het circuit terechtkwam. Hij wordt gezien als de godfather van de zijspansport.