FC Emmen contracteert Mike te Wierik

Te Wierik kwam op jonge leeftijd bij de jeugdopleiding van FC Twente, waarna hij via Heracles Almelo in 2017 bij FC Groningen kwam. Afgezien van een half jaar bij het Engelse Derby County in de eerste seizoenshelft van 2020/2021, speelde hij bij de Groningers, tot hij gisteren zijn contract liet ontbinden. In totaal heeft Te Wierik, die ook lang aanvoerder was in Euroborg, 309 officiële wedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal achter zijn naam staan.