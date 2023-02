Knappe vijfde plaats voor Chiel Smit bij Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee

MARATHONSCHAATSEN - Chiel Smit uit Zuidwolde is als vijfde gefinisht bij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. De 24-jarige marathonschaatser van het SPROG-team was één van de twaalf mannen die overbleef voor de eindsprint.

De voortekenen waren al goed voor Smit. Want zondag finishte hij als twaalfde in de strijd om de Nederlandse titel op de Weissensee.

Een peloton van honderd mannen vertrok vanmorgen om kwart voor acht voor een wedstrijd over 200 kilometer. Ondanks dat het toen min twaalf was, waren de omstandigheden goed. Zowel de mannen als de vrouwen reden een wedstrijd van 23 rondes over een parcours van 8,7 kilometer.

Podium

Tijdens de wedstrijd hield Smit zich tot de finale rustig en bemoeide hij zich niet met uitlooppogingen. De zege ging na 200 kilometer naar Chrispijn Ariëns. Jordy Harink werd tweede en Harm Visser eindigde op de derde plaats.

Vrouwen

Bij de vrouwen eindigden er geen Drentse schaatssters in de top tien. De zus van Chiel Smit, Nienke (26) ging vanmorgen ook van start. Zij finishte met een negentiende plek als beste Drentse. Vrijdag in het TV Drenthe Sport-programma De Warming Up meer aandacht voor Chiel en Nienke Smit uit Zuidwolde.