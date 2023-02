Lubbers hoopt op rood-wit hart Locadia: 'We kunnen elkaar nu helpen'

De naam van de geboren Emmenaar, die in zijn jonge jeugdjaren heel even bij FC Emmen speelde, zingt de laatste jaren wel vaker rond op De Oude Meerdijk. Sterker nog, er was twee seizoenen geleden ook wel contact met de voormalig PSV'er, maar tot een terugkeer naar zijn roots kwam het toen niet.

Lubbers erkent dat in deze window de naam van Locadia, naast die van Bas Dost, ook wel is gevallen. "Maar hij hoopt op dit moment op een andere bestemming. Maar als dat niet lukt, wie weet. Dat hebben we niet in de hand of onze aanhang moet met iets beginnen", aldus de voorzitter. "Dan denk ik niet meteen aan een crowdfunding, maar meer aan een soort charmeoffensief. Het zou in ieder geval geweldig zijn en ik denk ook dat we elkaar geweldig kunnen helpen. Hij komt hier vier maanden knallen, helpt ons en kan vervolgens alle kanten op."