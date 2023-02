Ronald Lubbers kijkt terug op transferwindow: 'Bas Dost wilde graag naar FC Emmen'

VOETBAL - Naarmate het sluiten van Deadline Day dichterbij kwam, hoe groter de teleurstelling werd onder de twitterende fans van FC Emmen. De gehoopte grote winterse aankoop bleef uit. Nadat de Drentse club eerder in januari Oussama Darfalou en vorige week Dennis Vos contracteerde kwam daar alleen Jeremy Antonisse bij, een 20-jarige buitenspeler van Jong PSV.

De komst van Mike te Wierik, die door FC Emmen een halve dag na de sluiting van de window werd gepresenteerd, zorgde voor toch voor algehele tevredenheid.

Daishawm Redan

Ook FC Emmen-directeur Ronald Lubbers stak zijn teleurstelling in eerste instantie niet onder stoelen of banken. "Ik ben ontevreden. We waren zo dichtbij de komst van Daishawn. Hij wilde dolgraag naar Emmen, maar op het allerlaatste moment veranderde de nieuwe eigenaar van Hertha BSC van mening. Er werd hem verteld dat hij - nadat zijn huurdeal bij FC Utrecht nietig werd verklaard - zich gewoon moest melden bij de Duitse club. Hij mocht niet opnieuw verhuurd worden, terwijl hij ook Hertha BSC niet meer in de plannen voorkwam", aldus Lubbers. "Eigenlijk had hij dus geen enkele keus."

Youri Regeer

De teleurstelling over Redan kwam kort na het afzeggen van Ajacied Youri Regeer. De middenvelder, die ook al rechtsback kan spelen, was na een videocall met Lubbers en Lukkien er wel uit. Niets leek een overgang naar de Drentse club in de weg te staan, totdat Ajax hoofdtrainer Alfred Schreuder op straat zette en John Heitinga van Jong Ajax werd doorgeschoven naar de hoofdmacht.

"Dan heb je eigenlijk twee keer een akkoord, maar zit je uiteindelijk met niets. Of we dan geen plan B of C hebben? Dat werkt niet, want dan moet je tegen die spelers zeggen dat ze tot en met de sloturen van Deadline Day op onze schaduwlijst staan."

Bas Dost

Redan, Regeer, Antonisse en Te Wierik zijn zeker niet de enige spelers die de revue passeerden in de laatste weken en dagen. Ook Vicente Besuijen (die koos voor Excelsior), Aimar Sher (nu FC Groningen) en Bas Dost waren serieuze opties. "Bas wilde graag, maar Utrecht wilde niet meewerken omdat ze daar geen vervanger voor hem hebben", laat Lubbers weten.

Jürgen Locadia