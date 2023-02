Ook Suelmann kan Hurry-Up niet voor uitnederlaag behoeden

Een slecht begin van 2023 voor Hurry-Up. In de strijd om een plaats in het finaleweeked van de BENE-League verloren de Zwartemeerders vanavond van concurrent Hubo Handbal: 34-27.

Door de nederlaag in België is het gat met nummer vier op de ranglijst Visé gegroeid naar drie punten. De top-4 speelt in de lente om de BENE-Leaguetitel. Aankomende zaterdagavond ontvangt Hurry-Up runner-up LIONS.

In Tongeren liet het clubicoon zich weer eens in het tenue van de hoofdmacht zien. In 2021 besloot Suelmann een stapje terug te doen, maar bij een blessure van Sjoerd Boonstra was de dorpeling vanmiddag mee op de bus naar de hal van Hubo Handbal gestapt.