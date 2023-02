Veldman volgt Drent op bij vv GOMOS

Veldman is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer van competitiegenoot GVAV-Rapiditas uit Groningen. Bij die club begon hij in 2011 als jeugdtrainer. Na uitstapjes bij de Koninklijke HFC (jeugdtrainer) en Be Quick 1887 (Hoofd Opleiding) keerde hij in 2019 terug bij GVAV-Rapiditas om aan zijn eerste klus als hoofdtrainer te beginnen.