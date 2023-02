Voormalig toppaard Parzival van Adelinde Cornelissen gestorven

Cornelissen won met Parzival veel medailles op grote kampioenschappen. De combinatie won Europees goud in 2009 en 2011 en was op de Olympische Spelen van Londen in 2012 goed voor een individuele zilveren medaille en droeg ook bij aan het brons voor het landenteam. Op het WK in Frankrijk in 2014 was er zowel brons in de individuele wedstrijd als met het landenteam.