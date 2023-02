Tibor del Grosso wereldkampioen met de aflossingsploeg

VELDRIJDEN - Bij de wereldkampioenschappen veldrijden in Hoogerheide heeft Tibor del Grosso uit Eelde met de aflossingsploeg de titel veroverd. Del Grosso ging namens Nederland van start. De team relay is een nieuw onderdeel op het WK. Bij deze gemengde estafette komen drie renners en drie rensters uit verschillende categorieën (junior, belofte en elite) in actie.

Thuisploeg Nederland was op voorhand al een van de favorieten voor de titel en wist dit waar te maken. De Oranje-formatie had op de streep meer dan een halve minuut voorsprong op Groot-Brittannië. België eindigde vlak daarachter als derde.

Uitstekende start van Del Grosso

De Eeldenaar mocht het spits afbijten voor Nederland en kende een sterk begin. Hij startte vanaf de tweede rij, maar reed al snel naar de koppositie. Toen hij het stokje overgaf aan junior Guus van den Eijden had hij een voorsprong van zes seconden bij elkaar gereden voor Nederland.

De Nederlandse ploeg gaf de voorsprong niet meer uit handen, mede door een ijzersterk optreden van Fem van Empel (elite). Zij mocht als vijfde van start voor het team en had aan het begin van haar ronde twee seconden voorsprong. Zij wist dit uit te breiden naar een halve minuut, waardoor de andere eliterijder Ryan Kamp de klus eenvoudig kon klaren voor Nederland.

Favoriet bij de beloften

Del Grosso komt morgen ook nog individueel uit bij de beloften. En hij is een van de grote kanshebbers op goud, gezien zijn resultaten de laatste weken. Zo won hij op 15 januari de Nederlandse titel bij de beloften en afgelopen zondag was hij de sterkste bij de wereldbekerwedstrijd in het Franse Besançon.