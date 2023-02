Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - De zaterdagamateurs komen vandaag weer in actie. Bekijk hier tegen welk team je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

In de 4e divisie B speelt HZVV de degradatiekraker tegen Flevo Boys. Het duel in Hoogeveen is een wedstrijd tussen de nummers dertien en veertien. Beide ploegen hebben respectievelijk vier en drie punten voorsprong op SDV Barneveld. Die ploeg staat vijftiende en op een rechtstreekse degradatieplek.

Morgenavond is er een samenvatting te zien van HZVV - Flevo Boys in Onze Club. Ook is er een samenvatting te zien van Achilles 1894 tegen Drenthina. De ploeg uit Emmen staat tweede in de 2e klasse L en heeft evenveel verliespunten als koploper Velocitas 1897. Achilles 1894 staat vijfde en heeft drie punten minder dan Drenthina, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. De uitzending van Onze Club begint om 18:35 uur en wordt de hele avond herhaald.